Başkan Gülsoy: 'Emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gülsoy, mesajında “Bağımsızlığımızın mimari olan Atatürk’ün vizyonu, her daim rehberimiz olmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. O’nun emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız. Aramızdan ayrılışının 85’nci yılında, Ulu Önderimizi rahmet, özlem, minnet, saygı ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

KTO Başkanı Gülsoy mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bizlere, özgür ve bağımsız bir millet olarak yaşama onuru kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, her zaman sevgi ve özlemle hatırlayacağız. Atamızı andığımız bu günde onun ilkeleriyle onun gösterdiği hedefe doğru, azim ve kararlıkla aldığımız kutsal emaneti, gelecek nesillere taşıyacağız. ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.’ diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine karşılık bizlerde bugün, her türlü kirli oyuna rağmen birlik olmayı başarmış bir milletin mirasçıları olarak, Cumhuriyetin kazanım ve değerlerine sahip çıkmak ve onun ebediyete kadar payidar kalabilmesi için var gücümüzle çalışmak zorundayız. Atatürk’ün ve aziz ecdadımızın emaneti olan lâik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütün olarak sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacağız. Bu tarihten gelen bir sorumluluğumuz, gelecek nesillere karşı en büyük ödevimizdir. Türk İş dünyası olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet varlığını koruması için, ekonomik bağımsızlığını sürdürmesi gerektiği bilinci içinde hareket edecek ve bu ilke doğrultusunda gayret göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türk istiklal mücadelesinin büyük önderi, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını saygı ile yâd ediyor, silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi; şükranla, minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun.”