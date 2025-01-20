  • Haberler
  • Gündem
  • Bağımlılıkla mücadelede yeni umut: Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi tamamlandı

Bağımlılıkla mücadelede yeni umut: Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi tamamlandı

Kayseri'de Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarında sona gelindi. Tamamlanan merkezde kadın ve erkek hastalar için özel alanlar, meslek edindirme programları ve uzman kadro ile hizmet verilecek.

Bağımlılıkla mücadelede yeni umut: Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi tamamlandı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde; hayırseverlerin katkılarıyla Türkiye’nin en donanımlı rehabilitasyon merkezlerinden biri Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi tamamlandı. Merkezde kadın ve erkek hastalar için özel alanlar, meslek edindirme programları ve uzman kadrosuyla bağımlılıkla mücadelede edilecek. Yeşilay tarafından yapılan açıklamada ise konuyla ilgili, “Türkiye’nin en donanımlı rehabilitasyon merkezlerinden biri artık Kayseri’de. Valimiz Gökmen Çiçek’in öncülüğünde ve hayırseverlerimizin özverili katkılarıyla tamamlanan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, kadın ve erkek hastalar için özel alanları, meslek edindirme programları ve uzman kadrosuyla bağımlılıkla mücadelede yeni bir umut kapısı açıyor” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Filistinli esirlerin takası başladı: 90 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı
Filistinli esirlerin takası başladı: 90 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı
Şarampole Düşen Kamyonun sürücüsü kurtuldu
Şarampole Düşen Kamyonun sürücüsü kurtuldu
Üç Rüzgar Türbininin montajı tamamlandı
Üç Rüzgar Türbininin montajı tamamlandı
Melikgazi'de yatay mimari'ye ilk adım atılıyor
Melikgazi'de yatay mimari'ye ilk adım atılıyor
Narkotik operasyonlarında 18 kişi tutuklandı
Narkotik operasyonlarında 18 kişi tutuklandı
Asayiş operasyonunda 1 haftada 207 firari yakalandı
Asayiş operasyonunda 1 haftada 207 firari yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!