Bağımlılıkla mücadelede yeni umut: Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi tamamlandı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde; hayırseverlerin katkılarıyla Türkiye’nin en donanımlı rehabilitasyon merkezlerinden biri Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi tamamlandı. Merkezde kadın ve erkek hastalar için özel alanlar, meslek edindirme programları ve uzman kadrosuyla bağımlılıkla mücadelede edilecek. Yeşilay tarafından yapılan açıklamada ise konuyla ilgili, “Türkiye’nin en donanımlı rehabilitasyon merkezlerinden biri artık Kayseri’de. Valimiz Gökmen Çiçek’in öncülüğünde ve hayırseverlerimizin özverili katkılarıyla tamamlanan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, kadın ve erkek hastalar için özel alanları, meslek edindirme programları ve uzman kadrosuyla bağımlılıkla mücadelede yeni bir umut kapısı açıyor” ifadelerine yer verildi.