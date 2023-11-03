Bahçelievler'de belediye ve öğrenciler çöp topladı

Melikgazi Belediyesi yılın son dönemi her hafta bir mahallede yaptığı toplu temizlik çalışmalarına Bahçelievler Mahallesi'nde devam ediyor.

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  • 03.11.2023 14:37
  • Güncelleme: 03.11.2023 15:11
Bahçelievler'de belediye ve öğrenciler çöp topladı
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Melikgazi Belediyesi yılın son dönemi her hafta bir mahallede yaptığı toplu temizlik çalışmalarına Bahçelievler Mahallesi’nde devam ediyor.

Toplu temizlik çalışmasına Bahçelievler Ortaokulu öğrencileri de katılarak, öğrenciler arazide çöp topladılar ve sıfır atık konusunda bilgilendirildi. Öğrencilerde temiz çevre bilincini aşılamak için sahada farkındalık çalışması yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Temiz doğa ve çevre için eğitim küçük yaşta başlamalı. Çocuklarımızda çevre bilinci oluşması çok önemli. Sıfır atık konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda bugün bizim temizlik ve çöp toplama etkinliğimize katılan kıymetli öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Onlar temizlik konusunda bilinçlenince bizler de çok mutlu oluyoruz. Mahallelerimizin her birinde ayrı ayrı toplu temizlik çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Melikgazi’mizin her köşesinde her alanda hizmet eden ekiplerimiz var. Temizlik çalışmalarına hız vererek mahalle sakinlerine temiz yaşam alanları sunuyoruz. Mahallelerde gerçekleştirdiğimiz genel temizlik çalışmalarında hafriyat kaldırılıyor, yollar yıkanıyor, su kanalları temizleniyor, kaldırım ve yol kenarları süpürülüyor, otlar biçilerek ilaçlama yapılıyor. Yine ekiplerimiz tam kadro Bahçelievler Mahallemizde toplu temizlik çalışması yaparak mahallemizi pırıl pırıl hale getirdiler. Tüm mahallelerimize daha güzel bir hizmet vermek için, canla başla çalışan, emek veren tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

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İHA

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