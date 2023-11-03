Teknoloji bağımlılığı oyuncakla oynama yaşını 14’lerden 5 yaşa indirdi

TT Global Fuarcılık organizatörlüğünde ToyBir tarafından düzenlenen 1. ToyBir Oyuncak ve Çocuk Gereçleri Fuarı, Antalya’da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde 1-5 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan heyecan verici etkinlik, oyuncak ve çocuk gereçleri sektörünün önde gelen üreticilerini, perakendecilerini ve profesyonellerini ağırlıyor. Fuar, çocukların gelişimine katkı sağlayacak en yeni, en eğlenceli ve en eğitici ürünlerin sergilendiği bir platform olma özelliğini taşıyor.

"Son yenilikler"

TT Global Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Arslan, sektörün en önemli oyuncularını ve yenilikçi ürünlerini bir araya getirdikleri fuarın, yeni iş birlikleri ve fırsatlar oluşturarak, gelecek adına önemli görüşmeleri beraberinde getireceğini bildirdi.

1. ToyBir Oyuncak ve Çocuk Gereçleri Fuarı’nın çocukların dünyasına dair en son yenilikleri sergileyen ve sektörün nabzını tutan bir etkinlik olarak ön plana çıktığını dile getiren Arslan, “Ülkemizin fuarcılık sektörüne katkı sağlamak öncelikli hedefimiz. 80’den fazla firma fuarımıza katılıyor, dünyanın farklı ülkelerinden yabancı alıcılarımız var. ToyBir Oyuncak ve Çocuk Gereçleri Fuarı Türkiye’de önde gelen oyuncak fuarlarından bir tanesi. Antalya’da sağlık ve turizm alanında birçok fuar var. Antalya’nın marka değerine katkı sunacağına inandığımız ToyBir Oyuncak Fuarı’nı geliştirerek büyütmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

"Çin büyük rakip"

ToyBir İcra Kurulu Başkanı Fatih Can ise 1. ToyBir Oyuncak ve Çocuk Gereçleri Fuarı’nın, oyuncak ve çocuk gereçleri sektörünün önde gelen üreticilerini, perakendecilerini ve profesyonellerini ağırladığının altını çizdi.

Fuarda 80’in üzerinde firmanın, en yeni, en eğlenceli ve en eğitici ürünlerini sergilediğine dikkat çeken Can, “Fuarımızda 3 gün boyunca 2 binden fazla gerçek alıcı, bu eşsiz ürünleri yakından inceleme fırsatı bulacak. 20 ülkeden ve iç piyasadan ziyaretçilerimiz var. İthal ve yerli her türlü oyuncağı gelen bir firmamız bulabilecek. Sektörün tüm bileşenleri burada yer alıyor. Oyuncakta ithalata karşı ihracatımız çok düşük. Karşımızda büyük bir rakip var ve biz de ihracat yapmak için çaba gösteriyoruz. Fuarımız bu sektöre yeni bir soluk getirecek” diye konuştu.

"Oyuncakların yüzde 95’i sağlıklı"

Her ebeveynin çocuğunu kıramadığını ve mutlaka oyuncak aldığını ifade eden Can, “Oyuncak çocuklar için zorunlu bir ihtiyaç. Burada 1 liraya da 10 bin liraya da ürün bulabilirsiniz. Tüm ürünler, markalı olanlar dahil Çin’de üretim yaptırıyor. Pazardan alınan oyuncak fa güvenlidir ama dikkat edilmelidir. Mağazalar daha garantili ama toptancılar, perakendeciler, kırtasiyeden de oyuncak alınabilir. Oyuncakların yüzde 95’i sağlık açısından zararsızdır, yüzde 5’ine ise dikkat etmek lazım. Gönül rahatlığıyla oyuncaklar alınabilir” diye konuştu.

"Teknoloji oyuncak oynama yaşını düşürdü"

Çocuklar var olduğu sürece sektörün bitmeyeceğini ifade eden Can, “Ama oyuncak oynama yaş aralığı her geçen gün düşüyor. Yatırım alan bir sektör değiliz. Eskiden oyuncakla oynama yaşı 14’e kadardı, şimdi 5 yaşa kadar düştü. Herkeste tablet ve cep telefonu var, bu da sektörümüz için olumsuzluk” şeklinde konuştu.