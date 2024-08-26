Bahçesinde kenevir yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bahçesinde kenevir yetiştiren bir kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda C.A.Ö. (44) isimli şahıs yakalanırken, şahsın ikametinde yapılan aramalarda 81 kök kenevir ile 15 gram uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.