  • Haberler
  • Gündem
  • Dâvâ ve aksiyon adamı Mustafa Zeyrek Hakk'a yürüdü

Dâvâ ve aksiyon adamı Mustafa Zeyrek Hakk'a yürüdü

Kayseri Sahabiye Medresesi içinde bulunan Medrese Kitabevinde bir dönem İslamcı gençliğiniin yetişmesinde önemli katkılar sağlayan dava ve aksiyon adamı Mustafa Zeyrek Hakk'a yürüdü.

Dâvâ ve aksiyon adamı Mustafa Zeyrek Hakk'a yürüdü

12 Eylül sonrasında 1983'lü yıllarda Sahabiye Medresesi içinde sahibi olduğu Medrese Kitabevi'nde, o dönemin İslamcı gençliğinin yetişmesine katkı sağlayan, İslami dava ve davet yönünde önemli çalışmaları bulunan Mustafa Zeyrek, geçirdiği beyin kanaması sonucu 66 yaşında vefat etti.

Merhum Mustafa Zeyrek'in cenazesi 27 Ağustos Salı günü memleketi olan Kocsinan Boyacıköy Mahallesi Camiinde öğle namazı sonrası kılındıktan sonra köy mezarlığında toprağa verilecektir.

Yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileriz. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de görev yapan öğretmene Azerbaycan'dan ödül 
Kayseri’de görev yapan öğretmene Azerbaycan’dan ödül 
Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi Teknofest Finalinde
Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi Teknofest Finalinde
Görgü tanığı Kayseri'deki sel felaketini anlattı
Görgü tanığı Kayseri'deki sel felaketini anlattı
Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 953'ncü yılı 
Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 953’ncü yılı 
Heyelan sonucu yaşamını yitiren Muhittin Saraç defnedildi
Heyelan sonucu yaşamını yitiren Muhittin Saraç defnedildi
Bu köyde güneş ve ay aynı anda gökyüzünü süslüyor
Bu köyde güneş ve ay aynı anda gökyüzünü süslüyor