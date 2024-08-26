Dâvâ ve aksiyon adamı Mustafa Zeyrek Hakk'a yürüdü
Kayseri Sahabiye Medresesi içinde bulunan Medrese Kitabevinde bir dönem İslamcı gençliğiniin yetişmesinde önemli katkılar sağlayan dava ve aksiyon adamı Mustafa Zeyrek Hakk'a yürüdü.
12 Eylül sonrasında 1983'lü yıllarda Sahabiye Medresesi içinde sahibi olduğu Medrese Kitabevi'nde, o dönemin İslamcı gençliğinin yetişmesine katkı sağlayan, İslami dava ve davet yönünde önemli çalışmaları bulunan Mustafa Zeyrek, geçirdiği beyin kanaması sonucu 66 yaşında vefat etti.
Merhum Mustafa Zeyrek'in cenazesi 27 Ağustos Salı günü memleketi olan Kocsinan Boyacıköy Mahallesi Camiinde öğle namazı sonrası kılındıktan sonra köy mezarlığında toprağa verilecektir.
Yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileriz. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.