Bahoken affedildi

Süper Ligin 21’nci haftasında Sivasspor ile karşılaşan ve maçı kaybeden Kayserispor’da Bahoken takım arkadaşı Cardoso’ya hareketi nedeniyle kırmızı kart gördü PFDK’dan 3 maç ceza alan Bahoken kadro dışı bırakıldı. Bugün Konyaspor maçı hazırlıklarına devam eden Kayserispor’da antrenman öncesi Bahoken ile Cardoso barıştı. Bahoken’in kadrodışı cezasının kaldırıldığı açıklandı. Kayserispor’dan yapılan açıklamada, “25.01.2025 tarihinde oynanan Net Global Sivasspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan oyuncumuz Stéphane Bahoken, oyuncumuz Miguel Cardoso ve ailesinden, tüm takım arkadaşlarından, yönetim kurulumuz ve camiamızdan özür dileyerek üzüntüsünü dile getirmiştir.

Sportif Direktörümüz ve Teknik Direktörümüzün raporları sonrasında; Başkanımız ve yönetim kurulumuz, kesilecek para cezası baki kalarak, oyuncumuzun affedilerek takıma dönmesine karar vermiştir” ifadelerine yer verildi.