Bahoken: Özür dilemek istiyorum

Kayserispor'un Sivasspor ile yaptığı maçta kırmızı kart gören Bahoken, 'özür dilemek istiyorum' dedi.

Bahoken: Özür dilemek istiyorum

Kayserispor bugün oynanan maçta Sivasspor’a 5-2’lik skorla yenildi. Maçın 23’üncü dakikasında Bahoken takım arkadaşı Cardoso’ya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

Bahoken yaptığı yazılı açıklamada, “Maç esnasında gösterdiğim tepki için özür dilemek istiyorum. Normalde aklı başında ve sakin bir adamımdır. Takım arkadaşlarımı ve takımı her zaman cesaretlendiririm. Verdiğim tepki uygunsuzdu ve bu önemli maçta takıma zarar verdi. Bu takım için her zaman yüzde yüzümü veriyorum ve ligde güvende olana kadar da vermeye devam edeceğim. 17 final maçımız kaldı ve ben bu takım için her şeyimi vereceğim” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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