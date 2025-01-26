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Hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından hakkında hırsızlık suçundan 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.(26) isimli cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından şüpheli şahıslar ve şüpheli araçlar üzerinde yapılan uygulama neticesinde; Hakkında hırsızlık suçundan 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.(26) isimli cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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