Bakan Bak'tan Erva Spor Kulübü'ne takdir: 'Harika bir proje'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bugün bir dizi ziyaret için Kayseri’ye geldi. Bakan Bak, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki Özağaç – İş Erva Spor Okulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Bak’a TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Kayseri protokolü eşlik etti.

Erva öğrencilerinin gösterilerini izleyen Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, “Harika bir proje, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sayın valimizin de dediği gibi, spor toplumumuzun en iyileştirici gücü var. Burada ki ortamda şunu gösteriyor, bu gençler ülkesini, bayrağını, milletini seviyor. Çok şanslıyız sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Her tarafta spor tesisler, salonları var. Bu güzel proje nedeniyle sizlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bakanın ardından konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise yaptığı konuşmada, “Gençler, bu memleket, bayrak bizim hepsine sahip çıkacağız. Önce eğitim sonra eğitimle okuyacaksınız, çok çalışacaksınız, meslek sahibi olacaksınız. Ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla bu memlekete hizmet edeceğiz. Bu işin bu noktaya gelmesinden dolayı sayın bakanımıza, valimize, belediye başkanımıza, milletvekillerimize, il başkanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise gençleri sahipsiz bırakmayacaklarını ifade ederek, “Sayın Bakanım, bir yıl önce bir yola çıktık, belediyelerimiz, kaymakamlarımız, STK’larımız, bütün kurumlarımızla el ele verdik. Her mahallemizde spor okulu açacağız, sahipsiz bırakmayacağız, hiçbir gencimizi alçakların tuzaklarına düşürmeyeceğiz dedik. Bunun için adeta Kayseri’de bir seferberlik başlattık, bunun için çıktığımız yolda 41’inci Erva Spor Okulu’na ulaştık. Ulaşmamız Gençlik ve Spor Bakanlığı sayesinde oldu. Bu projeyi diğer projelerden ayıran şu, biz bunu kendimiz de yapabilirdik. Ama bu okulların her birini farklı kurumlar açtı” dedi.