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Bakan Bolat, Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat şehit edilen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Kayseri Hunat Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Bakan Bolat, Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı
Kayseri GündemEditör

Ticaret Bakanı Ömer Bolat; şehit edilen Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu tarafından geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından uğradığı saldırıda şehit olan İsmail Haniye için cuma namazına müteakip Hunat Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri’ye gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, gıyabi cenaze namazına katıldı. İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un kıldırdığı namazın ardından dua edildi. Vatandaşlar da "kahrolsun İsrail" diye slogan attı.

Namaza, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.

Bakan Bolat, Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı
Bakan Bolat, Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı
Bakan Bolat, Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı
Bakan Bolat, Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı
Bakan Bolat, Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı
Bakan Bolat, Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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