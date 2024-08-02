Bakan Bolat'tan Kayseri Valiliği'ne ziyaret

Bir dizi programa katılmak için Kayseri'ye gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Bakan Bolat'tan Kayseri Valiliği'ne ziyaret
Kayseri GündemEditör

Bir dizi programa katılmak için Kayseri’ye gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Bolat’ı Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcıları Şemseddin Erkaya, Ömer Tekeş ve il protokolü karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Vali Çiçek ve il protokolü ile görüştü. Yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Vali Gökmen Çiçek de, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a Kayseri’de ticarete ilişkin yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Bakan Bolat, görüşmenin ardından programlara katılmak üzere valilikten ayrıldı.

Bakan Bolat'tan Kayseri Valiliği'ne ziyaret
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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