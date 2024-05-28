Bakan Ersoy, Kapadokya'nın girişi kapısını gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Soğanlı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Bakan Ersoy, Kapadokya'nın girişi kapısını gezdi
Kayseri GündemEditör

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kapadokya’nın giriş kapısı" olarak bilinen Soğanlı Mahallesi’ni ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya’nın giriş kapısı olarak bilinen Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’ni ziyaret etti. Burada mahalle sakinleri ve protokol tarafından karşılanan Bakan Ersoy, bin 500 yıllık Tahtalı Kilise olarak bilinen Santa Barbara Kilisesi’ni inceleyerek bilgi aldı. Ardından protokolle birlikte mahallede yürüyen Ersoy’a mahalle sakinlerinin yaptığı meşhur Soğanlı bebeği hediye edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da eşlik etti.

Bakan Ersoy, Kapadokya'nın girişi kapısını gezdi
Bakan Ersoy, Kapadokya'nın girişi kapısını gezdi
Bakan Ersoy, Kapadokya'nın girişi kapısını gezdi
Bakan Ersoy, Kapadokya'nın girişi kapısını gezdi
Bakan Ersoy, Kapadokya'nın girişi kapısını gezdi
Bakan Ersoy, Kapadokya'nın girişi kapısını gezdi
İHA
Kayseri Gündem

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