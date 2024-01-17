Bakan Kacır: 'İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı uzay yolculuğunun 19 Ocak'a ertelendiğini açıkladı.

Bakan Kacır: 'İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi''
Kayseri GündemEditör

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı uzay yolculuğunun 19 Ocak’a ertelendiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı 19 Ocak 2024 00.49 (Türkiye saati ile). Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz” dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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