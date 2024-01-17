70 Polisle 741 şahıs 'Dar Alan'da sorgulandı

Kayseri'de 70 polisin katılımıyla yapılan Dar Alan Uygulamasında 741 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı.

70 Polisle 741 şahıs 'Dar Alan'da sorgulandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de 70 polisin katılımıyla yapılan Dar Alan Uygulamasında 741 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 7 ayrı noktada 21 ekip 70 personel ile Dar Alan Uygulaması yapıldı. Uygulamada, 741 şahıs, 392 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs. Ayrıca, 1 şahsın şahsın üzerinden de uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Sorgulanan 31 araca da 90 bin 937 TL trafik cezası uygulandı.

70 Polisle 741 şahıs 'Dar Alan'da sorgulandı
70 Polisle 741 şahıs 'Dar Alan'da sorgulandı
70 Polisle 741 şahıs 'Dar Alan'da sorgulandı
İHA
Kayseri Gündem

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