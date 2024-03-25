Bakan Özhaseki: 'Bin şantiyede 110 bin kişilik orduyla çalışıyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde bin şantiyede 110 bin kişilik ekiple çalıştıklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman’da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla iftarda bir araya geldi. İftar programında konuşan Bakan Özhaseki, deprem sonrası yapılan hizmetlerden bahsederek, “Adıyaman özelinde söylüyorum 39-40 bin kadar hak sahibimiz var. Biz burada 45 bin civarında inşaata başladık. İndere bölgesindeki konutları görüyorsunuz. Rezerv alan ilan ettiğimiz Atatürk Bulvarı üzerindeki yeri de görüyorsunuz. Rezerv alan ilan ettiğimizde bir tayfa, ‘Malımıza çöküyorlar, tapumuzu alıyorlar’ diye bağırıyorlardı. Şimdi her taraftan ‘Gelin burayı da rezerv alan ilan edin de yapın’ demeye başladılar. Yapınca da iyi yapıyoruz. TOKİ, 22 yılda 1 milyon 340 bin konut yaptı, bir tanesi bile depremde yıkılmadı. Sıva çatlağı bile yok. Şimdi de burada Emlak Konut vasıtasıyla en lüks evleri yapmaya devam ediyoruz. Yapmışken en iyisini yapıyoruz. Köylerimizde çelik karkastan evler yapıyoruz. Birkaç tane zarar gören bölgemiz için de 6 milyar lira ayırdık. Alt yapıyı baştan sona yeniliyoruz. Bu yaz çalışmalara başlıyoruz. Bir iki sene buralar şantiye gibi olur, ama ondan sonra hepimizin övündüğü, iftihar ettiği bir Adıyaman ortaya çıkar. Eski belediye binamızın oradan başlamak üzere bir merkez yapıyoruz, meydan oluşturuyoruz. Meydan projesine son halini verdik” dedi.

“Arı gibi çalışıyoruz”

Bakan Özhaseki, “Arı gibi çalışıyoruz. Bin şantiyede 110 bin kişilik orduyla çalışıyoruz. 4 bin 433 köyümüzde çelik karkastan evler yapıyoruz. Bütçemizin biraz açık vermesi bundan. Enflasyonun bir sebebi de bu ama olsun hak yerini bulacak. Kardeşlerimizin hepsi evinde huzurla oturuncaya kadar biz çalışmaya devam edeceğiz. Bir taraftan da durmadan bize laf atan muhalefet partileri var. Gerçekten hayretler içerisinde izliyorum. Kimi diyor ki, ‘Nerede yapmışlar’ diyor. Birisi diyor ki ‘Herhalde AK Partililere veriyorlar’ diyor. Diyorlar da diyorlar. Allah onların iyiliğini versin. Buradaki hasarı birkaç seneye kalmadan normale döndeririz, yaraları sararız, Adıyaman eskisinden çok daha keyifli hale gelir inşallah” diye konuştu.