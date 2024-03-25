Baba Ocağından Yalçın Başkan'a Destek
Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Yalçın'a bir destek de baba ocağı Kocasinan Boyacı Mahallesi'nden geldi.
Kocasinan’a bağlı mahallenin girişine “Talas’ta Mustafa Yalçın hemşehrimizi destekliyoruz” pankartı asan mahalle sakinleri, Başkan Yalçın’ın Talas’ta yaptıklarından gurur duyduklarını ve yeniden başkan seçilmesini arzu ettiklerini ifade etti.
Talas’ta yaşayan çok sayıda Boyacılı olduğuna vurgu yapan mahalle sakinleri, yapılan hizmet ve yatırımlardan son derece memnun olduklarını ve Başkan Yalçın’ın devam etmesini istediklerini dile getirdi.
Haber Merkezi
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