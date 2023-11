Bakan Özhaseki: 'Türkiye'deki fitne örgütlerinin hepsinin canına okuduk, toprağa gömdük'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yahyalı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Asfalt Üretim Tesisleri’nin açılışına katıldı. Bakan Özhaseki yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin dezavantajlarından birinin de fitne örgütleri olduğunu söyleyerek, “Türkiye’deki fitne örgütlerinin hepsinin canına okuduk, toprağa gömdük” dedi.

Asfalt Üretim Tesisleri’nin açılış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve protokol üyeleri katıldı.

Kayseri’nin üreten ve her tarafa örnek olan bir şehir olduğunu söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Hayırlı olmasını diliyorum ve değerli başkanımıza da hayırlı hizmet ömrü olmasını diliyorum. Dünyanın dört bir tarafında koşuyoruz ve memleketimizin dört bir tarafına hizmet götürmeye çalışıyoruz. Her geldiğimizde de Kayseri’de bir hayır işi oluyor. Rabbim utandırmasın. Bugün burada başkanımız çok güzel bir tesisi hizmete geçiriyor. Güzel hizmetler ediyor ve iyi işler yapıyor. Allah herkese böyle belediye başkanları versin diye dua ediyorum. Belediyecilik hem zor hem de keyifli bir iş. İnsanoğlu her zaman belediyecilik hizmetine muhtaçtır. Eğer insanlar güzel hizmet alıyorsa orada dua ediyorlar. 16 tane ilçemiz var ve hangisinden büyükşehir 1 lirasını aldı ki? Her şey için beraber seferber olduk. Şehrin nasıl büyüdüğünü görüyoruz. Çok şükür üreten bir şehir ve her tarafa örnek olan bir şehir. Bu hizmetler Türkiye’nin 4 bir tarafında da yapılıyor. Yol medeniyettir. Eğer yol yoksa turist gelmez, ticaret olmaz ama eğer yol varsa ürettiğinizi satarsınız, turistler de gelir. Eğer bu yollar olmasa Kayseri’de üretilen malları nasıl satacaksınız? O kadar çok yol yaptık ki. Cumhuriyet tarihinde 6 bin kilometre olan yol 29 bin kilometreye ulaştı. Tüneller 711 kilometreye çıktı. Yapılan köprüleri, tünelleri, yel üstü geçişleri bizim dönemimizde o kadar çok yaptık ki. Bundan Kayseri de nasibini aldı. Kayseri her tarafa bölünmüş yollar da bağlanmaya devam ediyor” dedi.

“Fitne odaklarının canına okuduk”

Bakan Özhaseki, Türkiye’nin dezavantajlarından birinin de fitne odakları olduğunu fakat hepsinin canına okuduklarını söyleyerek, “Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Bunu her yerde söylüyoruz. Üzerinde bulunduğumuz bu Anadolu coğrafyası inşallah ilelebet bize vatan olmaya devam edecek. Buranın bir de dezavantajları var aslında 2 tane. Birincisi fitne örgütleri bir türlü bitmek bilmez. Bu dışarıdan desteklidir. Bugün İsrail’in zulmüne göz yumanlar tarafından desteklenir. İsterler ki o fitne odakları bu ülkenin başına çorap örsün, kardeşkanı dökülsün, bu ülkeyi bölsün parçalasın. Bunun için de yüzsüzce yaparlar bu işleri. Cumhurbaşkanımız yüzlerine vurur ama utanma duygusu olmadığı için onlar fitne odaklarını desteklemeye devam ederler. Yapılacak tek şey bunların canına okumak ve Allah’a şükür bunların hepsini de geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde canına okuduk. Toprağa gömüldüler bir daha da çıkamayacaklar. PKK’nın paçavralarıyla devlet kurmaya çalıştıklarını unutmadık. İnşallah bir daha çıkamayacaklar. FETÖ denen o şizofren yapı zamanında kandırabildiği o saflarla en sonunda ihtilal yapmaya kadar gitti ve gerçek yüzünü de tüm millet o zaman gördü bunların. Çok şükür gittiler. Bundan sonra ne olacakları hiç önemli değil, onların da canlarına okuruz, yok ederiz. Biz inşallah bağımsız yaşamaya, bayrağımızın dalgalandığı bu ülkede 5 vakit ezanların okunduğu bir ortamda hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Coğrafyamızın dezavantajlarından birisi de depremsellik”

Türkiye coğrafyasının dezavantajlarından birinin de depremsellik olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, ”Burada bir dezavantaj da yerin altındaki depremsellik. Topraklarımızın yüzde 66 nüfusun yüzde 71’i deprem bölgelerinde yaşıyor. Emin olun yüzyıllardır ana hatlar oluşmuş. Kırıkların nerelerde olduğu belli. Kuzey Anadolu Fay Hattı var Karadeniz’in altından Marmara’ya devam ediyor. Yine Van Gölü civarında başlayıp Akdeniz’e doğru uzanan Doğu Anadolu Fay Hattı var. Emin olun yüzyıllar boyunca aynı fay hatları hareketli. Bunun dışında da 3. ve 4. derece kırıkların ara ara hareketlenmesi oluyor ama en şiddetli depremler burada oluyor. Bize düşen de doğayla savaşmaya kimsenin manası yok. Doğaya efelenemezsiniz, kafa tutamazsınız. Onu anlayıp ona uygun hareket ederseniz en doğrusunu yapmış olursunuz. 99 depremi bizim o günkü Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine bir ders olduğu için mevzuatı biraz değiştirmişler. Şimdi geçtiğimiz günlerde biz biraz daha mevzuat üzerinde çalışarak kentsel dönüşümle ilgili yeni yasalar da getirdik zaten. O günden bu tarafa kadar mevzuata uygun olan yapıların depreme dayanıklı olduğunu hepimiz söyleyebiliriz ama 2000’den öncesi yapılmış olanların ise bir kez daha gözden geçmesi icap ediyor. Böyle bir felaketi Kahramanmaraş merkezli depremde yaşadık. Burada en büyük sıkıntımız da 2 depremin neredeyse 3 dakikaya yakın bir zaman dilimi içerisinde durmadan sarsmasıydı” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Yahyalı’mızın çalışkan, gayretli, iyi niyetli ve uyumlu belediye başkanı hizmetlerini saydı. İlçe teşkilatımız ile birlikte çalışmanın da bir bereketini yaşadığını da hep beraber gözlemliyoruz. Çoğu belediyeler belki zaman zaman personelin maaşını vermekte zorlanırken, bakın bir ilçe belediyesi yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyor” şeklinde konuştu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise, “Yol ve asfalt plenti belediyeciliğin olmazsa olmazıdır. Bugün ilçemiz ve belediyemiz için önemli bir gün” dedi.

Konuşmalardan sonra dua edilmesinin ardından protokol tarafından Asfalt Üretim Tesisi’nin açılış kurdelesi kesildi.