Melikgazi geleceğe nefes için, birçok mahallede fidan dikiyor

Melikgazi Belediyesi, çevreye ve doğaya katkı sunmak için ilçenin birçok mahallesinde fidan dikmeye devam ediyor.

Yeşilyurt, Bahçelievler ve Bağpınar Mahallesinde fidanların toprakla buluştuğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediye olarak ağaç dikmeye ilçemizi daha yeşil hale getirmeye özen gösteriyoruz. ’Fidan değil ağaç dikiyoruz.’ sloganımız ile ilçemizin birçok yerinde devasa çınar, ıhlamur, leylandi, akçağaç gibi çeşitli türde ağaçlar diktik. Yeşil alanlarımızı fidan, bitki ve çiçeklerle donatarak ilçemizi güzel bir görünüme kavuşturuyoruz. 2020 yılında 15 ila 50 yaş arası ağaçları toprakla buluşturarak Melikgazi’mizin ağaçlanma zamanından tasarruf etmiştik. İlçemiz kısa zamanda yeşillendi. İlçemizi ne kadar yeşil bir hale getirirsek yaşam kalitemiz, hava kalitemiz de aynı oranda artar. Biz belediye olarak fidanları geleceğimiz olan çocuklarımız için dikmekten çok memnunuz. Vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyor, dolayısıyla hızlı bir şekilde ilçemizin yeşillenmesini istiyoruz. İnşallah daha yeşil bir Melikgazi, daha yeşil bir Kayseri’de yaşarız. Fidanlarımız ağaca, ağaçlar geleceğe nefes olacak inşallah. Ağaçlandırma çalışmalarımız 2024 yılı içerisinde de devam edecek. İlçemizi yeşille süslemeye, daha güzel, daha yeşil bir görünüme getirmeye devam edeceğiz" dedi.