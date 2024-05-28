Bakan Özhaseki: 'TOKİ ile son 22 yılda 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut ürettik'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; yaptığı yazılı açıklama ile TOKİ’nin son 22 yılda yaptığı konut sayılarını açıkladı. Bakan Özhaseki, son 22 yılda TOKİ eliyle, dar gelirli vatandaşlar için toplam 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut ürettiklerini belirtti. 6 Şubat depremlerinde, TOKİ’nin çok iyi bir sınav verdiğini söyleyen Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde hiçbir TOKİ konutunun yıkılmadığını belirterek “TOKİ, konutta güvenin adresi hâline geldi. “874 şantiyede 90 bin kişilik işçi ordumuzla sahada çalışıyoruz. Vatandaşlarımız için sağlam ve güvenli konutlar üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Üretilen sosyal konutların yoğun talep gördüğünü belirten Bakan Özhaseki; sosyal konutların yanı sıra afet konutu ve köy evi yaptıklarını, kentsel dönüşümle de riskli ve sağlıksız yapı stokunu yenilediklerini dile getirdi.