Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Kayseri'de

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir takım incelemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Kayseri'de

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Soğanlı Vadisi başta olmak üzere bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Bakan Ersoy’u havalimanında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol heyeti karşıladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri’nin yükselişe geçerek turizmde kendini gösterecek olan Soğanlı Vadisi’nde incelemelerde bulunacak. Bakan Ersoy, Soğanlı Vadisi’nde gelinen son durum hakkında bilgi alacak. Ersoy’un Kayseri’de protokol ziyaretlerinde de bulunacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi

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