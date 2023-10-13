Bakan Özhaseki, Yeşil Dönüşüm Zirvesinde Konuşacak 

14 Ekim Cumartesi günü saat: 10.00’da Erciyes Kültür Merkezi’ndeki programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sn. Mehmet ÖZHASEKİ‘nin yanı sıra konusunda uzman konuşmacılar da 'TÜRKİYE YÜZYILINDA YEŞİL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ' konusunda sunum yapacaklar.

MMG Kayseri Şube Başkanı Sefa Karademir yaptığı açıklamada, bu çalıştayda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Bakanlık Yetkilileriyle beraber, Yeşil Dönüşüm hedefine yönelik sunumlar yapacak olan kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerin ülkemizin kalkınma hedeflerine yönelik planlarının masaya yatırılacağını ifade etti.

Ayrıca Karademir, bu çalıştayda ortaya konan çıktıların raporlanarak, şehrimizin ve ülkemizin Yeşil Dönüşüm geleceği konusunda bir alt yapı oluşturacağını belirtti.

Yeşil Bina ve Sürdürülebilirlilik Uzmanı Elif Erkan’ın moderatörlüğünde 14 Ekim Cumartesi günü saat: 10.00’da başlayacak olan Binalarda Yeşil Dönüşüm konulu 1. Oturumda, İlbank Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, Emlak Konut Genel Müdür Yardımcısı Selami Keskin, Çevre Dostu Binalar Derneği Genel Sekreteri Engin Işıltan ve GYODER Yeşil Bina ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cemil Yaman konuşacaklar.

Sanayide Yeşil Dönüşüm konulu 2. Oturumun Moderatörlüğünü ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar yapacak.

Bu bölümde konuşmacı olarak Bakanlık Karbon Fiyatlandırma Daire Başkanı Eyüp Kaan Moralı, Mimar Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Demet Işıl Karakurt sunumlarını yapacaklar.

