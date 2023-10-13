Bakan Özhaseki, Yeşil Dönüşüm Zirvesinde Konuşacak 

Mimar Mühendisler Grubu (MMG) Kayseri Şubesi tarafından organize edilen 'TÜRKİYE YÜZYILINDA YEŞİL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla gerçekleşecek.

PAYLAŞ
  • 13.10.2023 09:04
  • Güncelleme: 13.10.2023 09:04
Bakan Özhaseki, Yeşil Dönüşüm Zirvesinde Konuşacak 

14 Ekim Cumartesi günü saat: 10.00’da Erciyes Kültür Merkezi’ndeki programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı  Sn. Mehmet ÖZHASEKİ‘nin  yanı sıra konusunda uzman konuşmacılar da 'TÜRKİYE YÜZYILINDA YEŞİL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ' konusunda  sunum yapacaklar.

MMG Kayseri Şube Başkanı Sefa Karademir yaptığı açıklamada, bu çalıştayda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Bakanlık Yetkilileriyle beraber, Yeşil Dönüşüm hedefine yönelik sunumlar yapacak olan kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerin ülkemizin kalkınma hedeflerine yönelik planlarının masaya yatırılacağını ifade etti.

Ayrıca Karademir, bu çalıştayda ortaya konan çıktıların raporlanarak, şehrimizin ve ülkemizin Yeşil Dönüşüm geleceği konusunda bir alt yapı oluşturacağını belirtti.
Yeşil Bina ve Sürdürülebilirlilik Uzmanı Elif Erkan’ın moderatörlüğünde 14 Ekim Cumartesi günü saat: 10.00’da başlayacak olan Binalarda Yeşil Dönüşüm konulu 1. Oturumda, İlbank Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, Emlak Konut Genel Müdür Yardımcısı  Selami Keskin, Çevre Dostu Binalar Derneği Genel Sekreteri Engin Işıltan ve GYODER Yeşil Bina ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cemil Yaman konuşacaklar. 

Sanayide Yeşil Dönüşüm konulu 2. Oturumun Moderatörlüğünü ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar yapacak.
Bu bölümde konuşmacı olarak Bakanlık Karbon Fiyatlandırma Daire Başkanı Eyüp Kaan Moralı, Mimar Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Demet Işıl Karakurt sunumlarını yapacaklar.
 

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de Nevin Akyurt anılacak

Kayseri'de Nevin Akyurt anılacak

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Millet Bahçesine giden Talas Yolu'nda yeni düzenleme

Millet Bahçesine giden Talas Yolu'nda yeni düzenleme

Talas Musiki Cemiyetinde Bağlama Kursu

Talas Musiki Cemiyetinde Bağlama Kursu

Büyükşehir'den Develi Epçe GES için 5 milyon TL'lik destek

Büyükşehir'den Develi Epçe GES için 5 milyon TL'lik destek

Bu Pazar 'Maharetli Eller' Günü

Bu Pazar 'Maharetli Eller' Günü

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

3
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

4
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

5
Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

6
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazze'ye acil olarak insani yardım koridoru açılmalı

Gazze’ye acil olarak insani yardım koridoru açılmalı

Kayseri'nin İlçeleri 22 bin Fidan İle Buluşturacak

Kayseri'nin İlçeleri 22 bin Fidan İle Buluşturacak

DAHA FAZLA
Gerçeğini aratmayan tatbikat

Gerçeğini aratmayan tatbikat

Kocasinan Bulvarında yine zincirleme kaza

Kocasinan Bulvarında yine zincirleme kaza

Cumhuriyetin 100. yılında 100 kişi ile zirve tırmanışı yapılacak

Cumhuriyetin 100. yılında 100 kişi ile zirve tırmanışı yapılacak

Başkan Çolakbayrakdar, 'Atölyemiz, sanayi sitesi gibi çalışıyor'

Başkan Çolakbayrakdar, 'Atölyemiz, sanayi sitesi gibi çalışıyor'

Kayseri'de hedef tam gün eğitime geçmek

Kayseri'de hedef tam gün eğitime geçmek