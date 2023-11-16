Bakan Tekin'den Kayseri Valiliği'ne ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 16.11.2023 10:39
  • Güncelleme: 16.11.2023 13:08
  • 66
Bakan Tekin'den Kayseri Valiliği'ne ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri Valiliği’ni ziyaret etti.

Bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere kente gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kayseri Valiliği’ni ziyaret etti. Kayseri Valisi Valisi Gökmen Çiçek, vali yardımcıları ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Tekin, valilik şeref defterini imzaladı.

Ziyarette Vali Çiçek, Kayseri eğitimi hakkında Bakan Tekin’e bilgiler verdi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bakanlar Özhaseki ve Tekin'in katılımı ile İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Bakanlar Özhaseki ve Tekin'in katılımı ile İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Büyükşehir'in 'Çocuklarımıza İyilik Örün' projesi, yürekleri ısıtmaya devam ediyor

Büyükşehir'in 'Çocuklarımıza İyilik Örün' projesi, yürekleri ısıtmaya devam ediyor

Büyükşehir'den Felahiye'ye 30 milyon TL'lik yol yatırımı

Büyükşehir'den Felahiye'ye 30 milyon TL'lik yol yatırımı

Başkan Çolakbayrakdar, 'Dezavantajlı kardeşlerimize özel eğitim yuvası kazandırıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar, 'Dezavantajlı kardeşlerimize özel eğitim yuvası kazandırıyoruz'

Milletvekili Şaban Çopuroğlu: 'Türkiye'deki en dijital parti, AK Parti'dir'

Milletvekili Şaban Çopuroğlu: “Türkiye’deki en dijital parti, AK Parti’dir”

Bakan Tekin'den Kayseri Valiliği'ne ziyaret

Bakan Tekin'den Kayseri Valiliği'ne ziyaret

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Motorine indirim bekleniyor

Motorine indirim bekleniyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KOM ekipleri tarafından 16 şahıs yakalandı

KOM ekipleri tarafından 16 şahıs yakalandı

Kayseri'de ekim ayında 2 bin 150 konut satıldı

Kayseri’de ekim ayında 2 bin 150 konut satıldı

DAHA FAZLA
Büyükkılıç: 'Kayseri UNESCO'bub, UNESCO da Kayseri'nin adresi'

Büyükkılıç: 'Kayseri UNESCO'bub, UNESCO da Kayseri'nin adresi'

Erciyes'te gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Erciyes'te gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Kayseri Et ve Et Ürünleri Çalıştayı Başladı

Kayseri Et ve Et Ürünleri Çalıştayı Başladı

MHP'li Özdemir TBMM'de Azerbaycan Tezkeresi hakkında konuştu

MHP'li Özdemir TBMM'de Azerbaycan Tezkeresi hakkında konuştu

KTO, OSB ve MÜSİAD'dan Kıbrıs iş gezisi

KTO, OSB ve MÜSİAD'dan Kıbrıs iş gezisi