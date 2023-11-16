Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi açılış ve programlar çerçevesinde Kayseri’ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkanlık girişinde çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, Başkan Büyükkılıç ve beraberindekilerle birlikte başkanlık makamına geçti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Tekin’e kentteki hizmetler ve projeler ile ilgili bilgi verdi. Eğitim alanında önemli proje ve hizmetlere imza atılan Kayseri’nin önemine işaret eden Bakan Tekin ise Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, tüm Kayseri halkına sevgilerini ve teşekkürlerini iletti.

Bakan Tekin, Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri’ni de imzalayarak, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Sıcak ve samimi ortamda geçen ziyarette Bakan Tekin’e, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve beraberindeki heyet eşlik etti.