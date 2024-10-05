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Bakan Tekin'e helal olsun: Lüks otel yerine Uygulama Otelinde kaldı

Bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tasarruf tedbirleri kapsamı merhaba nda, lüks otelde kalmak yerine devlete bağlı Uygulama Otelinde konakladığı öğrenildi.

Bakan Tekin'e helal olsun: Lüks otel yerine Uygulama Otelinde kaldı
Kayseri GündemEditör

Bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri’ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tasarruf tedbirleri kapsamında uygulama otelinde konakladığı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Dün akşam saatlerinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından karşılanan Bakan Tekin, tasarruf tedbirleri kapsamında Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin uygulama otelinde konakladı. Sabah saatlerinde otelden ayrılan Bakan Yusuf Tekin, Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesini ziyaret ederek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’ndan bilgi aldı.

Programları basına kapalı süren Bakan Tekin’in tarihi Kayseri Lisesi’nde öğretmen buluşmasının ardından kentten ayrılacağı belirtildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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