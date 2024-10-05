İtfaiyeden 'baca' ve 'kombi' uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan; havaların soğumasıyla beraber doğal gaz ve soba kullanımının başladığını söyleyerek, uyarılarda bulundu.

Kayseri’de özellikle akşam saatlerinde havaların hissedilir derecede düşmesiyle beraber vatandaşlar soba yakmaya ve kombilerini çalıştırmaya başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da, vatandaşlara kombi, soba kurulumu ve baca temizliği ile ilgili hayati önem taşıyan uyarılarda bulundu. Kızılkan; "Kombinin ve şofbenin bulunduğu alanda havalandırma boşluklarının kapatılmaması gerektiğini, burada ortamın oksijenin azalmasına bağlı olarak istenemeyen sonuçların karşımıza çıkacağını, kombi bakımlarının, şofben bakımlarının zamanında yapılması gerektiği bilgisini ısrarla vurgulamak isteriz. Katı yakıt olarak kullanılan odun, kömür sezonunun hızla yaklaştığını, havaların soğumasıyla beraber artık elektrikli cihazların ilk başlarda kullanılmak suretiyle ortamdaki soğuk havanın kırılması düşüncesi egemen olsa da bunların sensörlü olanların tercih edilmesi gerektiğini, akımın fazla çektiği zaman şalterlerin atması, bakımının yapılmaması veya doğru yerden bakım hizmetinin alınmamasına bağlı olarak birtakım risklerin ön plana çıkacaktır. Eğer katı yakıt kullanacaksak mutlaka bacamızın önceden temizlenmesi gerektiği bilgisini paylaşmak istiyoruz. Yaz sezonu içerisinde kuşların herhangi bir nedenle bacıya düşmesi, bacanın içerisinde yaşamının sonlanması veya orada kiremit, briket gibi unsurların baca içerisinde tıkanıklık yapması nedeniyle sobanın geri tepmesine ve ortamdaki oksijenin azalmasına bağlı olarak kişilerin dumanla buluşması yaşam standardımızın sonlanmasına neden olacağından bakımın yapılmasını ısrarla vatandaşlarımıza duyurmak isteriz" ifadelerini kullandı.

"Kömür yakıyorsak üstten yatma tekniğini kullanmamız gerekir"

Soba kurulurken ve yakılırken dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Kızılkan; "Bir soba kurulurken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka bacanın önceden temizletilmiş olması, baca deliğine soba borularının yerleştirildiği alan içerisinde mümkün olduğu kadar kısa bağlantıların kullanılmasına, s boruların sayısının düşük olmasına dikkat edilmesi gerektiğini, burada bir s borunun olmasının yeterli olacağı bilgisini özellikle paylaşıyoruz. Soba boruları kontrol edilip, sobanın altına bir mermer, demir veya sacdan bir yapı oluşturulduktan sonra sobanın oturtulması, daha sonra boruların yerleştirilmesi ve bağlantı yerlerinin mutlaka sızdırmazlığının kontrol edilmesi önemlidir. Kömür yakıyorsak üstten yatma tekniğini kullanmamız gerekir. Üstten yakarken kesinlikle kolay yanıcı malzemeler, tiner, benzin ve kolonya gibi kolay parlayan yakıtlarla tutuşturma yönteminin uygulanmaması gerekir. Bunun kullanılan yakıtın türüne göre 2-3 ay içerisinde boruların dolu olup olmadığı da kontrol edilmek suretiyle boru temizliğinin yapılması da önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.