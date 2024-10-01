Bakan Tekin Kayseri'ye geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her ay gerçekleştirilen 'Öğretmenler Odası Buluşması'nın Kayseri'de gerçekleştirilecek olmasıyla 5 Ekim Cumartesi günü kente geliyor.

Bakan Tekin Kayseri'ye geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her ayın ilk Cumartesi günü yapılan ve gelenekleştirilen 'Öğretmenler Odası Buluşması'nın kentte gerçekleştirilecek olmasıyla 5 Ekim Cumartesi günü Kayseri’ye gelecek. Bakan Tekin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kayseri’ye geleceğini belirterek, “Her ayın ilk cumartesi günü için gelenek haline gelen Öğretmenler Odası buluşmamızı önümüzdeki Cumartesi günü Kayseri’de gerçekleştireceğiz. Vakti olan meslektaşlarımı bekliyorum" dedi.

Program ise şu şekilde;
5 Ekim 2024 Cumartesi,
Saat: 10:30
Tarihi Kayseri Lisesi, Melikgazi/Kayseri

Buluşmaya başvuru ve kayıt için; http://ogretmenlerodasi.meb.gov.tr 

Haber Merkezi

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