Bakan Tekin Kayseri'ye geliyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her ay gerçekleştirilen 'Öğretmenler Odası Buluşması'nın Kayseri'de gerçekleştirilecek olmasıyla 5 Ekim Cumartesi günü kente geliyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her ayın ilk Cumartesi günü yapılan ve gelenekleştirilen 'Öğretmenler Odası Buluşması'nın kentte gerçekleştirilecek olmasıyla 5 Ekim Cumartesi günü Kayseri’ye gelecek. Bakan Tekin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kayseri’ye geleceğini belirterek, “Her ayın ilk cumartesi günü için gelenek haline gelen Öğretmenler Odası buluşmamızı önümüzdeki Cumartesi günü Kayseri’de gerçekleştireceğiz. Vakti olan meslektaşlarımı bekliyorum" dedi.
Program ise şu şekilde;
5 Ekim 2024 Cumartesi,
Saat: 10:30
Tarihi Kayseri Lisesi, Melikgazi/Kayseri
Buluşmaya başvuru ve kayıt için; http://ogretmenlerodasi.meb.gov.tr