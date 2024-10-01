Milletvekili Cıngı, 'Kayseri'yi Meclis'te sıklıkla gündem yapmaya gayret edeceğiz'    

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. Yasama Yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kayseri’yi Meclis'te sık sık dile getireceğini belirtti. Cıngı, “Bugün başlayacak olan 3.Yasama Yılı milletimize, memleketimize ve hepimize hayrlı uğurlu olsun. Bu sene de geçen dönem olduğu gibi tüm milletvekillerimizle beraber Kayseri’yi Yüce Meclis’te sıklıkla gündem yapmaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hakk hepimize ve bütün TBMM üyelerine şehirlerimize ve ülkemize hizmet yolunda başarılar nasip etsin” ifadelerini kullandı.