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  • Bakan Uraloğlu: '23 Yılda İstanbul Kayseri arası kadar tünel inşa edildi'

Bakan Uraloğlu: '23 Yılda İstanbul Kayseri arası kadar tünel inşa edildi'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılı sonunda 50 kilometre uzunluğunda 83 adet tünel olduğunu belirterek '23 yılda 740 kilometre uzunluğunda 430 yeni tünel inşa ettik. Toplam tünel sayımız 513'e, uzunluk ise 790 kilometreye çıktı. Eğer bu tüneller arka arkaya sıralansaydı, İstanbul'dan Kayseri'ye kadar kesintisiz bir şekilde tünelle ulaşmak mümkün olurdu.' dedi.

Bakan Uraloğlu: '23 Yılda İstanbul Kayseri arası kadar tünel inşa edildi'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hayata geçirilen tünel projelerine ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, son 23 yılda ulaşımda fiziki engellerin birer birer ortadan kaldırıldığını ve bu dönemde yapılan yapılarla ülkenin dört bir yanının yeniden birbirine bağlandığını söyledi. 

“23 Yılda 740 Kilometre Uzunluğunda 430 Yeni Tünel İnşa Ettik”

Bakan Uraloğlu, 2002 yılı sonunda 83 adet tünel olduğunu ve bunların toplam uzunluğunun 50 kilometre olduğunu belirterek “23 yılda 740 kilometre uzunluğunda 430 yeni tünel inşa ettik. Toplam tünel sayımız 513’e, uzunluk ise 790 kilometreye çıktı. Eğer bu tüneller arka arkaya sıralansaydı, İstanbul’dan Kayseri’ye kadar kesintisiz bir şekilde tünelle ulaşmak mümkün olurdu.” dedi.

Haber Merkezi

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