Bakan Uraloğlu, 'Çocuklarımızı sosyal medyada zararlarından korumak zorunluluk haline geldi'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri’nde 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımı konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, “İnsanların bilgiye erişimi, ihtiyaçlarına yönelik kullanımı, zamanın ruhunu yakalamak açısından kıymetlidir. Ancak dijital dünya, özellikle çocuklarımızı popülerlik, beğeni ve görüntülenme sayısı faktörleriyle her geçen gün daha fazla çevrim içi kalmalarını sağlamaya yönlendirmektedir. Karşımızda kelimenin tam manasıyla 'sosyal bir tehdit' bulunmaktadır. Yeni bir sosyal medya okur yazarlığı bilincine ve bakış açısına ihtiyacımız var. 16 yaş altındaki çocuklarımızın sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı bir zorunluluk haline geldi. Düzenleme, ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak yönünde olacak. Yüce Meclisimizden gerekli yasal düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz. İnanıyorum ki hep birlikte hareket ederek bu tehlikeyle başa çıkabilir çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli bir gelecek sunabiliriz" dedi.