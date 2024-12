Altun: 'Bilimsel araştırma projelerinde 250 milyonluk fona sahip olan bir üniversiteyiz'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 6. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı’nda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitenin araştırma projelerinde 250 milyon TL’lik bir fona sahip olduğunu söyleyerek, "Bu fonları artırmak istiyoruz" dedi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen ERÜ 6. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı, ’Öncelikli alanlar ekseninde üniversite-sanayi işbirliği’ teması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Baloğlu; “Ar-Ge ve inovasyon bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temelini oluşturmaktadır. Bu iki alan şirketlerin ve kurumların sadece rekabet gücünü artırmakla kalmayıp aynı zaman da yeni iş alanları da oluşturmaktadır. Verimliliği artırmakta ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlamaktadır. Ar-Ge sadece bir laboratuvar çalışması değildir. Bu bir vizyon meselesidir. Bu vizyon bizlere geleceği bugünden şekillendirme sorumluluğu veriyor. Yarınımızı hazırlamak, gelecek nesillerimize iyi bir ülke bırakabilmek için bugünden adımlarımızı atmak zorundayız. Ülke ve şehir olarak teknoloji ve sanayideki dönüşümü yakalamak istiyorsak hem kamu hem özel sektör ortak bir anlayışla çalışması gerektiğine inanıyorum. Birlikte ve uygun adımla hareket etmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

"Bilimsel araştırma projelerinde 250 milyonluk fona sahip olan bir üniversiteyiz"

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da; "Araştırma süreçlerine genel bir perspektiften baktığımız zaman üniversitemizin sahip olduğu alt yapı ve bunun da ötesinde sahip olduğu iyi insan kaynağı akademik manada son derece ön plana çıkan başlık olarak duruyor. Bu süreçleri yöneltmek, buralardan sonuçlar elde etmek, bunları yaparken sadece istatistiki olarak sonuç çalışmalarını değil, aynı zamanda o araştırmacıların istatistiğin dışında gönlüne de hitap edebilmek, onlarla birlik içerisinde olmak ve yüksek bir motivasyona ulaşarak bu araştırmaları yapabilmek son derece önemli bir sanatı gerektiriyor. Üniversite olarak bizim yapmaya çalıştığımız da bu birlikteliği daha da artırarak şehrimize, ülkemize ve insanlığa katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunları yaparken karşımıza çıkan en önemli parametrelerden bir tanesi yapılan araştırmaların fon destekleridir. Burada her daim devletinden destek alarak gitmek istemiyoruz. Bizlerde bazı imkanlarımızı değerlendirmek ve bunları Ar-Ge’ye aktarmak için gayret ediyoruz. Üniversitemizin geldiği an itibariyle özellikle bilimsel araştırma projelerinde 250 milyonluk fona sahip olan bir üniversiteyiz. Araştırma üniversitelerindeki sıralamada önümüzdeki 7 üniversiteyi incelediğimiz zaman karşımıza çok farklı detaylar çıkıyor. Sahip oldukları fonlar 700 milyonu bulmaya başlıyor. Aslında bizim akademik insan kaynağında hiçbir yetersizliğimiz yok. Son derece üst düzey bir insan kaynağına sahibiz. Bizim üzerimize düşen en önemli görevde burada başlıyor. Bu fonları artırabilmek istiyoruz. Neler yapabileceğimizi her daim değerlendiriyoruz ve bugün ki rakamlarla 500 milyona ulaşan Erciyes Üniversitesinin Türkiye araştırma üniversiteleri arasında ilk 5’te olması kaçınılmaz bir süreç olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

"Üniversitemiz bizi gururlandırıyor"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise; "Erciyes Üniversitemizin son zamanlarda aldığı başarılar, araştırma üniversiteleri içerisinde ilimize getirdiği hareket herkes gibi ilin valisi olarak beni de gururlandırmaktadır. Birçok şehre gittiğimizde Erciyes Üniversitesi ile ilgili bir konu geçtiğinde gururla dinlemekteyim. Özellikle hocalarımıza bizi gururlandırdıkları için teşekkür ediyorum. bütün dünyada istenilen üniversitelerin şehirle bütünleştirmesidir. Şehrin sorunlarına el atmalarıdır. Sadece öğrenci yetiştirmek değil, şehrin bütününün meselelerine yaklaşımları çok önemlidir. Üniversitemizde bu noktada örnek teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.