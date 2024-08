Bakan Uraloğlu, 'Hedefimiz 2025 yılında Erciyes Çevre Yoluna başlamak'

Ankara-Kayseri arası yüksek hızlı tren projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Ticaret, Sanayi, Borsa Odaları; Organize Sanayi Bölgeleri Başkanları ve Belediye Başkanları ile İstişare Toplantısı’nda konuştu. Bakan Uraloğlu, Kayseri’de daha sonra yapılacak olan 5 çalışmayla ilgili bilgi vererek, “Birinci sıradaki ilk hedefimiz 2025 yılında Erciyes Çevre Yolunu başlamak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Düver Şantiyesi’nde devam eden çalışmaları incelemek ve projede gelinen son durumu değerlendirmek üzere Kayseri’ye geldi. Bakan Uraloğlu çeşitli ziyaretler kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Ticaret, Sanayi, Borsa Odaları; Organize Sanayi Bölgeleri Başkanları ve Belediye Başkanları ile İstişare Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, “Kayseri bu yılın ilk 6 ayında 1,8 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiş. Her geçen gün bu ihracat miktarını artırdığını biliyoruz. Ama biz mutlaka Kayseri'den daha fazlasını da Türkiye olarak, millet olarak bekliyoruz. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı olarak ülkemiz genelinde 2002’den bu tarafa AK Parti hükümetlerimiz döneminde 277 milyar dolarlık yatırım yaptık. 2053’e kadar yaklaşık 200 milyar dolar daha yatırım yapacağız. 2002’de sadece 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Bugün 30 bin kilometrelere geldik. O gün 8 buçuk milyon araç vardı. Bugün 30 milyon araç var. 100 bin kilometre araç başına düşen insan ölümünü de 5’te bir oranında da düştü. Karaman'dan, Niğde'den ayrılıp Kayseri üzerinden Karadeniz'e kadar uzanacak olan demir yolu hattının da yapım çalışmaları devam ediyor. Kayseri'den Samsun'a gidecek olan hattında proje olarak çalışmalarını yürütüyoruz. Kayseri Havaalanındaki terminalini kullanıyorsunuz ama terminalin resmi açılışını bile yapamadık. Yeter ki vatandaşımız kullansın, bir an önce kullanıma başlasın diye sizin hizmetinize sunduk. Gerçekten modern bir ulaşım sisteminin önemli bir aracı oldu. Havalimanı terminali 51 bin metrekarelik bir kapalı alan. Yıllık 6 milyon yolcu kapasitesi 3 bin metreye 45 metrelik bir pist. 770 araçlık otopark, 18 uçak park yeri mevcut. 6 adet apron ve 9 adet de taksi yolu yapıldı. Kayseri Anafartalar yüksek hızlı tren hattı ve tramvay hattını, büyükşehir belediyemizle ortaklaşa hayata geçirdik. Kayseri'ye yüksek hızlı treni getirme noktasında bir miktar geç kalmış olabiliriz ama sonradan yapılan işlerin son teknolojiyle ve en iyisi olduğunu bilmenizi isterim. Ankara-Kayseri Yüksek Hızlı Demir Yolu Hattının Projesinden, ihalesinden kredi teminine kadar her şeyini bitirdik. Artık şantiyelerimizi kurduk. Yerköy ayrımıyla Kayseri arasında ana iki tane şantiyeyi hayata geçirdik ve iki tane de tali şantiye yakın zamanda hayata geçireceğiz. Yaklaşık 142 kilometrelik bir hattı bitirmiş olacağız. 250 kilometre saat hızla seyredecek. Hem yolcu hem de buradan yük taşımış olacağız. Burada yılda 11 milyon yolcu taşıyacağız e 650 bin ton da yük taşımış olacağız. Kayseri’den İstanbul'a sadece 5 buçuk saatte, Kayseri’den Ankara'ya sadece 1 saat 45 dakikada ulaşmış olacağız. Yaklaşık 1 buçuk milyar euroluk bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu yatırımla 115 milyon euro bakım işletme maliyetleri, 90 milyon euro zaman tasarrufu, 32 milyon euro karbon emisyon tasarruf ve 5 milyon euro da yük taşımasından olmak üzere 242 milyon euroluk yıllık bir tasarruf edeceğiz. Proje bittiği anda 5-6 yılda bu proje kendisini amorti edecek” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de yapılacak diğer çalışmaları açıklayan Bakan Uraloğlu, “Kayseri'de gerekli olan ihtiyaçları sıraladık. Birinci sırada Erciyes Çevre Yolunu koyduk. Hedefimiz 2025 yılında bu yola başlamak. Soğanlı yolunu da çok uzamadan turizm açısından şehrimize kazandıracağız. Sonrasında kuzey çevre yolunun iyileştirilmesi var. Güney çevre yolunun Kayseri’nin ihtiyaçlarına göre yapılacak. Devam eden Göğdere yolu ve Hacılar yolu var. Ödenek noktasında bu çalışmaları desteklemiş olacağız” diye konuştu.