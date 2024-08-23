Tamircide çıkan yangın iş yerini kül etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir tamircide havyadan çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Tamircide çıkan yangın iş yerini kül etti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir tamircide havyadan çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gevher Nesibe Mahallesi Ceyhan Sokak’ta bulunan bir apartmanın 2. katında bulunan tamircide iddiaya göre tamir amacı ile kullanılan havyadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini kaplarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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