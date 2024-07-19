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Bakan Uraloğlu, 'Siber sınırları korumak için 7/24 çalışıyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan incelemede yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığını ifade ederek, 'Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

Bakan Uraloğlu, 'Siber sınırları korumak için 7/24 çalışıyoruz'
Kayseri GündemEditör

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığında yaptığı açıklamada Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespitinin yapıldığını duyurdu.  Uluslararası yaşanan internet bağlantı sorunu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, “Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME’lerimiz ile paylaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye’nin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, kamu ve özel kurumlarla iletişim halinde olduklarını ve sorunlara hızlıca müdahale edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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