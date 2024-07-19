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  • Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden aşure ikramı

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden aşure ikramı

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 4 bin 250 adet aşure dağıtıldı.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden aşure ikramı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 4 bin 250 adet aşure dağıtıldı.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü; vakfiyelerde geçen hayır şartlarını yerine getirmeye devam ediyor. Genel müdürlüğün öncülüğünde 81 ilde gerçekleştirilen Muharrem ayında vatandaşa bölge müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Kayseri Hunat Hatun Camiinde 2 bin, Kırşehir Cacabey Camii’nde 750, Nevşehir Damat İbrahim Paşa (Kurşunlu Camii) 750 ve Niğde Dışarı Cami’nde 750 olmak üzere toplamda 4 bin 250 adet aşure ikramında bulunuldu.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden aşure ikramı
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden aşure ikramı
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden aşure ikramı
İHA
Kayseri Gündem

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