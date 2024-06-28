Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, 'Kayseri gibi güçlü bir şehirde sektör içi ve sektöre entegre okul modelleri kurmak istiyoruz'

Kayseri Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde bir otelde Mesleki Eğitim Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu da katılım sağladı ve mesleki eğitimin öneminden bahsetti. Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, “Algı, yönlendirme, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılama, mezunların istihdam edilmesi, mesleki eğitimin öğretmen kaynağı gibi bazı sorunlar var. Bu sorunları görerek oturduk ve çalışmalar gerçekleştirdik. Her ilde varız mottosuyla da harekete geçtik. 7. Ve 8. Sınıflarda zanaat atölyeleri kurduk ve artık mesleki eğitim önümüzdeki günlerden itibaren modüler eğitimle birlikte çocuklarımızla buluşmuş olacak. Bakanlıklarımız ve kurum-kuruluşlar ile mesleki eğitimi nasıl etkili hale getiririz diyerek istişare yaptık. Çocuklarımızın alanda istihdamını mümkün hale getireceğiz. En pahalı eğitimlerden bir tanesi mesleki eğitimdir, çocuklarımızı makinede, metalde yetiştirdik ama onlar kurye, taksici oldu. Bu mesleklerin hepsi çok saygın ve değerli ama bizim emek verdiğimiz bu çocuklarımızın kendi alanları dışında daha iyi rakamlarla bu işleri yapmış olmaları bizleri üzdü. Demek ki biz yetiştirmiş olduğumuz bu çocuğumuzun nitelikli istihdamı ile ilgili özel şeyler yapmalıyız. Hem iş veren için hem de işçi için çalışmalar yapmalıyız dedik. Bu modeli Kayseri gibi güçlü bir şehirde sektör içi ve sektöre entegre okul modelleri kurmak istiyoruz” diye konuştu.