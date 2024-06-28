Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Mesleki Eğitim Çalıştayı'nda konuştu

Kayseri’de düzenlenen Mesleki Eğitim Çalıştayı’na katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, yeterliliği olan fabrikalarda okul açılacağını söyleyerek, “Kayseri’de Sektör İçi ve Sektöre Entegre Okul Modelleri kurmak istiyoruz” dedi.

Düzenlenen çalıştaya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ile Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Çalışmalarımız 2 gün devam edecek. Mesleki eğitim alanındaki tüm paydaşlarımızdan oluşturduğumuz yaklaşık 110 kişilik bir çalışma grubumuz 5 konu başlığında 2 gün boyunca çalışacaklar. İlimizde mesleki eğitimin bir fotoğrafını çekmeye çalışacağız. Temel amacımız öncelikle mesleki eğitime bir farkındalık oluşturmak. İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerilere uygun, üretime katkı sağlayabilecek, istihdama dönük bireyler yetiştirebilmek için neye ihtiyacımızın olduğunun stratejilerini oluşturacağız. 7 kişilik bir meslek eğitim grubumuz var meslek lisesi müdürleri ve müdür yardımcılarından oluşan ve o arkadaşlarımız tüm çalışmalarımızda gece gündüz demeden, tatil demeden bu konuya kendilerini adadıkları için bizimle birlikte oldular. Ayrıca bu süreçte onlara destek olan AR-GE ekibine de teşekkür ediyorum. Çalışmamızın Türkiye Yüzyılının mimarı olacak gençlerimize, ilimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Kayserimizde böyle anlamlı ve önemli bir alanda yapılan bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 16 ilçemizdeki kurum ve kuruluşlarımızla da bu alanda çalışmalar sürdürülmektedir. Ben bütün bu alanlarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, böyle anlamlı bir çalışmadan dolayı bir kez daha herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise, “Bu güzel günde uzun zamandır planladığımız ve hedeflediğimiz çalıştay ortamında bu güzellikleri beraber paylaştığımız için de duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bizim LGS’ye giren öğrencilerimizin en azından ortaokuldan sonra meslek liselerini seçmeleri için teşvik sistemleri geliştirmemiz gerekiyor. O çocuklarımızın ileride işsiz kalmamaları, imtihan kapılarında sürünmemeleri ve beklememeleri için de kendilerine güveni tesis edecek altın bileziği kollarına taktıracak bir sistemi Milli Eğitim Bakanlığı’mızın makro planla tüm ülkemize yaygınlaştırmasını bekliyoruz. Biz bu güzel faaliyetin şehrimiz başta olmak üzere ülkemize, istihdam sektörüne ve sanayimize hayırlı olmasını diliyoruz. Katkılarından dolayı valiliğimize, büyükşehir belediyemize ve özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’mıza ve müdürlüğümüze de şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Mesleki Eğitim Politika Belgesi’nin yakın zamanda duyurulacağını söyleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, “Bugün biz de Kayseri’de olduğumuzdan dolayı büyük bir memnuniyet içerisindeyiz. Kayserimiz Anadolu’nun kalbi bir şehir. Hele mesleki eğitim konuşacaksanız aslında dünyanın hem ilk kurulu şehirlerinden birisi olan Kayseri’de bunu konuşacaksanız şüphesiz verimli bir toplantıya işaret etmiş olacaksınız. Mesleki eğitime karşı çok şey söylenir ama 28 Şubat’çılar sadece İmam Hatip Okullarını değil aynı zamanda Ahi Evran’ı da hedef aldılar. O gün bu gündür de özellikle AK Parti hükümetleri döneminde mesleki eğitimin daha güçlü hale getirilmesi ile ilgili çok önemli düzenlemeler yapıldı aslında. Hamdolsun bir noktaya geldik. Özellikle sayın Bakanımız Yusuf Tekin’in müsteşarlığı döneminde kanun düzenlemeleri yapıldı ve bu dönemde mesleki eğitime yönelik çok büyük faydalar ve imkanlar oluşturuldu. Akabinde devam eden süreçlerde birçok arkadaşımız bakanlarımızın destekleri ile de mesleki eğitimde bir noktaya kadar geldi. Fakat mesleki eğitimin sadece bir meslek lisesi içinde değerlendirilmesi ve konunun sadece belirli bir alan dahilinde muhafaza edilip orada tartışılmış olmasını biz bakanlık olarak tabi ki kabul etmeyiz. Biz ihtiyacı görünce Bakanımız Yusuf Tekin’in önderliğinde hemen oturduk yaklaşık 8-9 ay önce başlatmış olduğumuz Mesleki Eğitim Politika Belgesi’ni tamamladık hamdolsun. Mesleki Eğitim Politika Belgesi yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında yapılan ve ilgili birçok bakanlığın da katma değeri ile bu noktaya getirilen çalışmalar yakın bir zamanda da kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

“Mesleki eğitimde ortaokullaşma sürecine taşınacak çalışmalar yapıyoruz”

7 ve 8. sınıflarda kurulan Zanaat Atölyeleri ile mesleki eğitimin ortaokul düzeyinde de verilebileceğini söyleyen Şamlıoğlu, “Sorunlarımız neler diye baktığımızda da algı sorunumuz var, yönlendirme sorunumuz var. İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili sorunlarımız var, mezunlarımızın istihdam edilmesi ile ilgili sorunlarımız var. Mesleki eğitimin öğretmen kaynağı ile ilgili sorunlarımız var. Yükseköğretime geçişle ilgili sorunumuz var, iş güvenliği sorunlarımız var. Bu sorunlarımızı gördükten sonra oturduk hem politika belgesi hazırlık süreçleri hem de mesleki eğitime sadece bir mesleki eğitim teknik eğitim genel müdürlüğü bağlamında değerlendirilmemesi gerektiğini düşünerek bütüncül bir hayat formasyonu olarak ‘Ben de her yerde varım’ mottosuyla harekete geçtik. Biz de 7 ve 8. sınıflarda Zanaat Atölyesi kurduk ve artık mesleki eğitim inşallah önümüzdeki günlerden itibaren 7 ve 8’lerde modüler eğitimle birlikte çocuklarımızla buluşmuş olacak hem de meslek liselerimizle buluşmuş olacak. Bu çalışmalar bizi inşallah mesleki eğitimde ortaokullaşma sürecine de taşıyacak. Bu algıyı tamir etmekle ilgili kısa filmlerden tutun da tanıtım faaliyetlerine birçok alanda önemli gayretlerle arkadaşlarımızın gayretleri ile bu çalışmayı iyi bir noktaya getireceğiz. İnşallah arzu ettiğimiz sonucu da alacağız ve güçlü teşvik sistemi ile çocuklarımızın alanda istihdamını mümkün hale getireceğiz” dedi.

“Kayseri’de Sektör İçi ve Sektöre Entegre Okul Modelleri kurmak istiyoruz”

Şamlıoğlu, Kayseri gibi güçlü bir şehirde Sektör İçi ve Sektöre Entegre Okul Modelleri kurmak istediklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Çocuklarımızı biz torna tesviyede, metalde, makinede yetiştirdik ama çocuklarımız kurye oldu, taksici oldu. Şüphesiz bu mesleklerin hepsi çok saygın ve çok değerli ama bizim emek verdiğimiz bu çocuklarımızın kendi alanları dışında daha iyi rakamlarla bu işleri yapması da bizleri üzdü. O zaman demek ki biz sadece eğitmekle değil aynı zamanda o çocuğumuzun nitelikli istihdamı ile ilgili özel şeyler yapmalıyız. Hem sektörü, işvereni muhafaza edecek ve güçlendirecek hem de çocuğumuzun asgari ücrete de mahkum olmayacağı belirli alanlarda daha nitelikli istihdam olacağı imkanları artırmakla ilgili yeni bir model koyduk. Kayseri gibi güçlü bir şehirde Sektör İçi ve Sektöre Entegre Okul Modelleri kurmak istiyoruz. Hamdolsun genel müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm arkadaşların gayretleri ile bir noktaya gelindi. Nedir bu Sektör İçi Okul dersek de eğer en büyük ehemmiyeti şu; normalde 3 bin 500 civarında okulumuz var. Bu okullarda öğretmenlerimiz, atölyelerimiz, makine parkurlarımız var. Bazı okullarımızda eksikler yada güncellenmesi gereken şeyler var. Biz de dedik ki ne için biz işletmeleri okul olarak görmüyoruz? Eğitim üretimle ilişkiliyse, üretim de eğitimle ilişkiliyse Eğitimde Üretim, Üretimde Eğitim diyerek sektörün içinde okul açmaya karar verdik. Artık büyük ve yeterliliği olan işletmelerin içerisinde okul açacağız. Açılacak okullara öğretmen arkadaşlarımız görevlendirilecek, çocuklarımız o iklim içerisinde yaşayacak.”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri için mesleki eğitimin yerinin bir başka olduğunu söyleyerek, “Özellikle mesleki eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızın son zamanlarda ortaya koydukları vizyon ve bu konuya verdikleri önem hepimizin malumu. Bu bizi de gerçekten çok mutlu ediyor. Özellikle Kayseri’yi çok mutlu ediyor. Çünkü Kayseri hedefi Türkiye’ye katma değer sağlamak olan Anadolu’nun ortasında pırıl pırıl parlayan bir yer. Mesleki eğitim birçok il için önemli olabilir ama Kayseri için bir başka önemli. Burada ihracat rakamları açıklanacağı zaman milli takımın Çekya maçı kadar önemle takip edilir. Dolayısıyla Mesleki Eğitim Çalıştayı da ihracat yapan bir şehirde iş yerlerinin ara eleman ihtiyaçlarından dolayı Kayseri için çok önemli” dedi.

Konuşmaların ardından 4 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada dereceye giren öğretmen ve öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaket ve ödülleri verilerek panele geçildi.