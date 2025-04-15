Bakan Yumaklı: 'Tarihin en büyük zirai don olaylarından biri yaşandı'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olumsuz hava koşulları yüzünden bazı bölgelerde yaşanan zirai don olayıyla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin başında, Türkiye’nin geldiği belirtilerek zirai don ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede, “Küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin başında, coğrafi konumu itibarıyla ülkemiz gelmektedir. Her geçen gün etkisini hissettiğimiz iklim değişikliği; bazen kuraklık bazen de sel, dolu, don gibi meteorolojik olaylarla kendisini göstermektedir. Hava koşullarına doğrudan bağlı olan tarımsal üretim de iklim değişikliğinden en çok etkilenen alanların başında yer almaktadır. Özellikle 10-14 Nisan tarihleri arasındaki günlerde hava sıcaklıklarında ani düşüşler yaşanmış, bazı yerlerde son 30 yılın en düşük sıcaklıkları kaydedilmiştir. Bu olumsuz hava koşulları sonucu, maalesef 2014’te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihimizin en büyük zirai don olaylarından biri yaşanmıştır. 2014 yılında en düşük sıcaklık -8 derece olarak ölçülmüşken, bu olayda -17 dereceye varan sıcaklıklar kaydedilmiştir. Geçtiğimiz yıl sadece 0.4 milyon dekar alan dondan zarar görmüşken, bu son olayda tahmini 14 milyon dekar alan etkilenmiştir. Bu alanlardaki hasar oranları, hasar tespitinin sonunda netleşecektir. Tüm üreticilerimize, çiftçilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız, çiftçilerimizin dondan en az zararla etkilenmesi için son yıllarda bir dizi uygulamayı hayata geçirmiştir. 2017 yılından itibaren zirai donun önlenmesine yönelik makina ve ekipman için 384 milyon TL hibe desteği verilmiştir. TARSİM’de koruyucu makine ekipman kullananlara ekstra indirim uygulanmış, bu kapsamda üreticilerimize son 10 yılda toplam 1.5 milyar TL prim indirimi sağlanmıştır. Bakanlığımız son yaşanan don olayından önce Zirai Don Erken Uyarı Sistemi aracılığıyla ve kendileri sahada bulunarak üreticilerimizi bilgilendirdiği gibi, don hadisesi başladığı andan itibaren de olumsuz etkiyi en aza indirmek için onların yanında olmuştur. Don olayı sonrasında ise bütün Bakanlık ekipleri sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.

Henüz hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Yumaklı şunları kaydetti: “Ülkemizdeki bütün tarımsal faaliyetin bundan olumsuz etkilendiği, gıda arz güvenliğimizin tehlikede olduğu, yurt dışına bağımlı olunacağı” şeklinde bazı yorumlar yapılmıştır. Öncelikle şunu belirtelim ki; başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde, yurt içi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek bir risk bulunmamaktadır. Ancak, -17 dereceye kadar düşen sıcaklıklar sonucu oluşan don olayı, ülkemizin belli bölgelerinde bazı meyve çeşitlerini maalesef etkilemiştir. İlk tespitler ve saha gözlemleri neticesinde; kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana gelmiştir. Özetle; 206 çeşit tarım ürünü üretimiyle dünyada bu anlamda nadir örneklerden biri olan ülkemizde, son yaşanan don olayı sonrasında stratejik ürünlerle ilgili olarak gıda arz güvenliğimiz açısından bir tehlike bulunmamaktadır. Meyve grubundaki hasarın boyutu ve etkisi ise, hasar tespitine yönelik çalışmaların tamamlanması sonrasında net şekilde ortaya çıkacaktır. Hava şartlarının mevsim normallerine dönmeye başladığı ve üretim süreçlerinin devam etmekte olduğu dikkate alındığında, üretimin devamlılığını ve arz güvenliğini sağlamak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımız her türlü gerekli çalışmayı yürütmektedir. Bu olay da göstermiştir ki; don, sel, kuraklık gibi olumsuz durumlardan etkilenmemek için, prim bedelinin yüzde 70’i kadarı devletimiz tarafından ödenen tarım sigortasının (TARSİM) yaptırılması ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlılık son derece önemlidir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”