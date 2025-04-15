SP Genel Başkanı Arıkan, 'İklim yasası kanununa ret oyu vereceğiz'

Saadet Partisinin Kayseri’de düzenlemiş olduğu 7’nci Olağan İl Kongresi’nde iklim yasası kanunu hakkında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Biz bu iklim kanunu meselesinde yokuz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta bizzat meclise gideceğim ve tüm arkadaşlarımızla beraber iklim yasası kanununa ret oyu vereceğiz. Bu iktidar kendi seçmenin dahi karşı çıkmasına itiraz etmesine rağmen tüm insanların gözünün içine baka baka önümüzdeki hafta bu yasa meclisten geçecek. Bunun görünmemesi için de bizim üzerimizden kara bir propaganda yürütüyorlar. Biz inanırız ki çevre bizlere Cenab-ı Allah'ın bir emanetidir onu muhafaza edeceğiz. Bu oyunu bozacağız bu ülkeyi, bu cennet vatanı emperyalistlerin tuzaklarına teslim etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.