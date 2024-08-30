Bakanlıktan fahiş fiyatlı kayısıya rekor ceza

Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Ürünün beyan edilen alış fiyatı ve satış fiyatı arasında ki farkın yüksekliği sebebiyle ‘Haksız Fiyat Artışı’ tutanağı düzenlenerek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir. HFA denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde ilgili işletmeye 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır” dedi.

Dün sosyal medya üzerinden ‘Beyazıt Kapalı Çarşı’da kuru kayısının kilosunun 2 bin 800 liradan’ satıldığı yönünden paylaşımların yayılması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Konuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimler sonucunda Ş.S. adlı işletmenin kayısı cinsi ürünü 2 bin 680 liradan sattığı görülmüş, ürünün alış faturaları tarafımıza ibraz edilememiştir. İşletme sahibi beyanında ürünü 600 TL'den aldığını beyan etmiştir. Ürünün beyan edilen alış fiyatı ve satış fiyatı arasında ki farkın yüksekliği sebebiyle ‘Haksız Fiyat Artışı’ tutanağı düzenlenerek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir. HFA denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde ilgili işletmeye 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır. Denetim esnasında talep edilen faturaların tarafımıza ibraz edilememesi durumu ilgili kurumlara bildirilmiş olup söz konusu denetime ait evraklar, incelenmek üzere Vergi Dairesi Başkanlığı'na gönderilmiştir” ifadelerine yer verdi.