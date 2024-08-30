Kayseri'de ne kada yabancı öğrenci var?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in bakanlığa yönelttiği soru önergesi sonrası Veri Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’ndan cevap geldi. Cevapta Kayseri’de yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrenci sayısı 4 bin 80 olarak açıklandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, geçtiğimiz Temmuz ayında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yazılı bir soru önergesi gönderdi. Özdemir, soru önergesinde Kayseri’de yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrenci sayısını ve bu öğrencilerin hangi ülke vatandaşı olduğunu sordu. Veri Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’ndan Milletvekili Özdemir’in soru önergesine yazılı cevap geldi. Başkanlığın cevabına göre Kayseri’de 113 farklı ülkeden 4 bin 80 yabancı uyruklu öğrenci bulunuyor. En fazla yabancı uyruklu öğrencinin geldiği ilk üç ülkeden ise ilk sırayı 956 öğrenciyle Suriye Arap Cumhuriyeti, ikinci sırayı 341 öğrenciyle Azerbaycan Cumhuriyeti, üçüncü sırayı ise 299 öğrenciyle Endonezya Cumhuriyeti takip ediyor. Bir öğrenci ise verilere göre ‘vatansız’ olarak geçiyor.