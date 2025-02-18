Baki Ersoy'dan Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye Vurgusu: Güçlü İş Birliği

18 Şubat 2025 Salı günü Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda söz alan Ersoy, inovasyon politikası ve kaliteli işler ile AB’nin pazardaki rekabet edebilme gücünün iyileştirilmesi konusuna değindi. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine aday ve NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin beşinci büyük ticaret ortağı olarak rekabetçilik ve ticaret konularında stratejik bir konumda olduğunu belirtti.

Ersoy, Türkiye ve Avrupa arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini beklediklerini ifade ederek, Türk sanayisinin özellikle savunma sanayisinde yerlilik oranını %80’in üzerine çıkararak küresel pazarda güçlü bir aktör haline geldiğini vurguladı.

Türkiye’nin, Avrupa Birliği'ne yük değil, aksine yükünü alacak potansiyele sahip olduğunu söyleyen Ersoy, Türkiye’nin bölgesel istikrar ve küresel barış için de kritik bir rol üstlendiğini belirtti. Ukrayna, Suriye ve Gazze’deki insani mücadeleler ile küresel barışa olan katkılarının somut örnekler olduğunu ekledi.

Konuşmasında, Türkiye’nin dünya genelinde en fazla insani yardım yapan ülke olarak sorumluluk almaya devam ettiğini vurgulayan Ersoy, Suriye’nin demokratik olarak yeniden inşa ve ihya sürecine, Gazze’deki ateşkesin kalıcı hale gelmesine katkı sunulması gerektiğini belirtti.

Gazze’nin toprağının Gazzelilere ait olduğunu ve iki devletli çözüm dışında her yolun bölgeyi daha büyük bir ateş topuna çevireceğini ifade eden Ersoy, Avrupa ve Türkiye arasında güçlü iş birliğinin sadece bölge için değil, küresel dengeler açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.