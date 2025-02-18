Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali başladı

Kayseri’de 17-24 Şubat 2025 tarihleri arasında devam edecek olan Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu Erciyes Kayak Merkezi’nde başladı. Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleri Kayseri Erciyes A.Ş. organizasyonu ile düzenlenen etkinlikte kar sanat eserine dönüşecek. 17-24 Şubat tarihleri devam edecek olan Kar Heykel festivaline Türkiye başta olmak üzere Almanya, İtalya, Belarus ve İran’dan heykel sanatçıları katılacak. Festival süresince kar heykel sanatçıları 1 hafta boyunca 3 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğinde 10 adet kar bloklarından animasyon karakterleri yapacak. Kayak severler ve misafirler Erciyes Tekir Kapı bölgesindeki kızak alanı yanında bulunan alanda sanatçıların çalışmalarını yakından görebilecekler.