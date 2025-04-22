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Bal tenekelerine saklanmış uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Kayseri'ye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde bal tenekeleri içine saklanmış 20 parça halinde toplam 10 kilo 250 gram narkotik madde ele geçirildi ve H.A. (35) uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan gerekli adli işlem başlatıldı.

Bal tenekelerine saklanmış uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri’ye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde; Narkotik arama köpeği Jack ile yapılan aramalarda bal tenekeleri içine saklanmış 20 parça halinde toplam 10 kilo 250 gram  narkotik madde ele geçirildi ve H.A. (35) uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan gerekli adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

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