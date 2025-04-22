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  • Milletvekili Genç: 'Üreticilerin sorunlarını meclise taşıyacağız'

Milletvekili Genç: 'Üreticilerin sorunlarını meclise taşıyacağız'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, mahsulleri zirai dondan zarar gören çiftçilerle bir araya geldi. Milletvekili Genç: 'Alın teriyle toprağa tutunan üreticimizin mağduriyetinin giderilmesi için sorunları meclise taşıyacak, çözümün takipçisi olacağız' dedi.

Milletvekili Genç: 'Üreticilerin sorunlarını meclise taşıyacağız'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, mahsulleri zirai dondan zarar gören çiftçilerle bir araya gelerek zararın çok büyük olduğunu, destek programlarının acilen açıklanması gerektiğini belirterek, sorunun meclise taşınacağını söyledi. Milletvekili Genç: “Yeşilhisar/Kovalı’da zirai dondan zarar gören elma bahçelerinde çiftçilerimiz ile bir araya geldik. İl Başkanı Feyzullah Keskin, İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Molu ve İlçe Başkanı Hasan Balak ile birlikte üreticilerimizin yaşadığı kayıpları yerinde gördük. Bu bölge yılda yaklaşık 250 bin ton elma üretiyor; ancak bu yıl ne yazık ki zirai don nedeniyle hiç ürün alınamayacak. Alın teriyle toprağa tutunan üreticimizin mağduriyetinin giderilmesi için sorunları meclise taşıyacak, çözümün takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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