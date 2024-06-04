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Balayı için gittiği Kapadokya'da hayatını kaybeden genç kadın toprağa verildi

Balayı için gittiği Kapadokya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Nazlı Göksu (21) memleketi Sivas'ın Gemerek ilçesinde toprağa verildi.

Balayı için gittiği Kapadokya'da hayatını kaybeden genç kadın toprağa verildi
Kayseri GündemEditör

Balayı için gittiği Kapadokya’da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Nazlı Göksu (21) memleketi Sivas’ın Gemerek ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, 1 Haziran’da Sivas’ta evlenen Nazlı Göksu (21) eşi Nuri Anıl Göksu ile birlikte balayı için Kapadokya’ya gitti. Dün, eşi ile Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde bir otele yerleşen Nazlı Can Göksu, gece saatlerinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Göksu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Göksu için memleketi Sivas’ın Gemerek ilçesi Sızır kasabasında cenaze namazı düzenlendi. Namaza Göksu’nun yakınları ve sevenleri katıldı. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Göksu, Sızır mezarlığına defnedildi.

İHA
Kayseri Gündem

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