Balıkta en çok ilgi hamsiye

Kayseri’de balıkçılık yapan Ali Akçakaya, vatandaşların kılçıksız, hazırlanmasının kolay ve fiyatının da ekonomik olmasından dolayı en çok ilgiyi hamsiye gösterdiklerini söyledi.

Vatandaşların kılçıksız olması, hazırlanmasının kolay olması ve fiyatının da ekonomik olmasından dolayı küçük balıklara ilgi gösterdiğini ve hamsinin fiyatının 50-60 TL bandında olduğunu belirten Balıkçı Ali Akçakaya, “Balık durumları bu sene gayet güzel. Keyifli geçiyor. Balıkçılığımız yoğun geçiyor. Küçük balıklara talep fazla. Fiyatlar çok makul durumda. Vatandaşların talep göstermesinin 2 sebebi var. Birincisi ekonomik olması, ikincisi de taze olması. Önemli olan 2 sebep budur. Bu küçük balıklar yüzey balığı. Kılçıklarının az olması, pişmesi kolay. Hızlı sürede pişiyor. Ondan dolayı tercih meselesi çoğalıyor. Diğer balık grupları biraz daha işçiliklidir. Uğraşmak gerektiğinden dolayı daha az talep görüyor. Hamsinin fiyatı son zamanlarda 50-60 TL bandında değişmektedir. Hamsiye ve istavrite yoğun bir şekilde talep var. Yoğunluk genelde iş çıkış saatinde gerçekleşiyor. Gün içerisinde biraz daha sakin oluyor. Balığa yoğunluk var ancak mevsim şartları normal seyrettiğinden dolayı vatandaşlar biraz düşünceli oluyorlar. Havaların sıcak gittiğinden dolayı ‘balık iyi midir? Kötü müdür?’ diye kaygıları oluyor. Ancak bu kaygılarını biz gideriyoruz. Balığı koruyan buzdur. Bizler de ona özen gösteriyoruz. Balıkçılık sezonu başladı. Şu anda da gayet güzel ve kıvamında, tüketilebilir durumda. Fiyatı da çok ekonomik. Rakamlar çok güzel. O yüzden vatandaşların talebi fazla. Diğer deniz mahsullerimizin fiyatları da 150-200 TL civarında seyrediyor. Tabii biraz daha farklı ürünler var. Onların fiyatları da yüksek oluyor. Balık büyüdükçe fiyatı da yükseliyor. Büyük balığın fiyatı büyük oluyor, küçük balığın fiyatı küçük oluyor” şeklinde konuştu.

Vatandaşları balık konusunda uyaran Akçakaya, “Vatandaşlarımız balık tüketirken dikkatli olsunlar. Taze ürün aldıklarından emin olsunlar. Fiyata ve etikete odaklanmasınlar. Ürünlere çok dikkat etsinler” dedi.