Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Kayserispor maçında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 13.30’da oynanacak maçta Çağdaş Altay düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan atamaya göre bu maçta Çağdaş Altay’ın yardımcılıklarını da Ömer Tevfik Özkoç ve Ogün Kamacı yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Mehmet Ali Özer atandı.