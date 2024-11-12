Balkan Şampiyonası'nda Kayseri rüzgarı

Romanya'da düzenlenen Atletizm Balkan Kros Şampiyonası'nda Kayserili sporcular, 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Balkan Şampiyonası'nda Kayseri rüzgarı
Kayseri GündemEditör

Romanya’da düzenlenen Atletizm Balkan Kros Şampiyonası’nda Kayserili sporcular, 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Kayserili atletizm sporcuları, Balkan Şampiyonası’na damga vurdu. Romanya’da gerçekleştirilen Atletizm Balkan Kros Şampiyonası’nda Kayserili sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Şampiyonada mücadele eden KıyasettinKara Genç Erkeklerde üçüncü, Sümeyye Erol ise Büyük Bayanlarda birinci olarak altın madalya kazandı. Yine aynı kategoride yarışan Gamze Bulut ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. U23 kategorisinde mücadele eden Merve Karakaya de ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Kayseri Gençlik ve Sporil Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Almış oldukları derecelerden dolayı sporcularımızı ve Antrenörleri Zehra Polat Şarvan, Seray Bayram, Sinemnur Karagöz ve Süleyman Altınoluk’u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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