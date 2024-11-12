E-Fatura'da yeni düzenleme: 2025'de başlıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme ile, gider pusulalarının elektronik ortamda düzenlenmesi ve müstahsil makbuzlarının da kolaylıkla elektronik ortamda düzenlenebilmesi sağlanacak. Bu belgelerin tarafları, ıslak imza yerine bilgilerini elektronik ortamda ya da iletişim araçlarıyla doğrulayabilecek.

Ayrıca, finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile ödeme kuruluşları, banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi işlemleri için e-dekont düzenleyebilecek. Bu adımlar, hem risk analizlerinin etkinliğini artırmayı hem de muhasebe süreçlerini geliştirerek iş dünyasında dijitalleşmeyi hızlandırmayı hedefliyor.

Mükellefler için yeni dönem, dijital dönüşümün hız kazandığı bir süreçte önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Faturalarınızı hazırlamadan önce bu değişiklikleri göz önünde bulundurmayı unutmayın!